Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Nachmittag

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,45 Prozent auf 4 308,32 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,099 Prozent fester bei 4 293,11 Punkten, nach 4 288,88 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 311,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 291,33 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,14 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Stand von 4 058,75 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.11.2023, den Wert von 3 969,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 928,13 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 311,06 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1,69 Prozent auf 138,05 CHF), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 174,74 EUR), SAP SE (+ 1,50 Prozent auf 169,72 EUR), HSBC (+ 1,22 Prozent auf 5,98 GBP) und AstraZeneca (+ 1,08 Prozent auf 101,44 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Allianz (-2,82 Prozent auf 247,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,95 Prozent auf 21,91 EUR), Glencore (-1,49 Prozent auf 3,74 GBP), BP (-1,47 Prozent auf 4,61 GBP) und Bayer (-1,40 Prozent auf 28,51 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 9 142 432 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 496,876 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie hat mit 5,18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at