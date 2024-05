Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Wenig verändert zeigte sich der LUS-DAX am Abend.

Am Freitag ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 18 770,50 Punkten aus dem Freitagshandel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 723,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 849,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 18 079,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 958,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 895,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 849,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 24,28 EUR), Zalando (+ 3,32 Prozent auf 25,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,13 Prozent auf 455,40 EUR), Infineon (+ 3,01 Prozent auf 38,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,85 Prozent auf 102,95 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,08 Prozent auf 48,81 EUR), Symrise (-1,45 Prozent auf 101,95 EUR), Covestro (-1,17 Prozent auf 48,21 EUR), Sartorius vz (-1,06 Prozent auf 278,80 EUR) und SAP SE (-0,97 Prozent auf 176,06 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 10 570 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.

