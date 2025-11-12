RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.11.2025 15:38:11

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Der Experte empfiehlt die Aktien der Essener wegen des erwarteten hohen Wachstums des Gewinns je Aktie, das sich noch nicht ausreichend in der Bewertung widerspiegele. Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung seien eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und die solide Bilanz. RWE sei zudem ein Profiteur von Energieengpässen, der Einführung eines Kapazitätsmarktes und des KI-/Rechenzentren-Booms./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
45,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
46,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

