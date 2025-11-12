RWE Aktie
|45,27EUR
|2,48EUR
|5,80%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines projektierten Rechenzentrums habe dem Energiekonzern einen Buchgewinn beschert. Aber auch ohne diesen liege das Ebitda noch 11 Prozent über der Markterwartung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,19 €
|
Abst. Kursziel*:
13,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
