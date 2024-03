Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX zeigte am Dienstagabend eine positive Tendenz.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,47 Prozent fester bei 18 001,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 882,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 003,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 083,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 764,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 14 754,00 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,51 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 4,62 Prozent auf 255,70 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 50,60 EUR), Sartorius vz (+ 2,36 Prozent auf 364,50 EUR), Zalando (+ 2,26 Prozent auf 23,07 EUR) und Commerzbank (+ 2,24 Prozent auf 12,19 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens (-5,76 Prozent auf 173,04 EUR), Infineon (-2,14 Prozent auf 31,32 EUR), RWE (-1,60 Prozent auf 30,56 EUR), EON SE (-1,51 Prozent auf 12,39 EUR) und SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,47 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 986 409 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 200,669 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at