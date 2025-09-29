Klöckner Aktie

5,83EUR 0,22EUR 3,92%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 09:21:11

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf von acht US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,63 € 		Abst. Kursziel*:
22,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Analysen

09:21 Klöckner Hold Warburg Research
08.08.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
07.08.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Klöckner Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Klöckner & Co (KlöCo) 5,79 3,21% Klöckner & Co (KlöCo)

Aktuelle Aktienanalysen

09:37 pbb Buy Warburg Research
09:30 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
09:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral UBS AG
09:29 Kering Neutral UBS AG
09:29 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:29 Hermès Neutral UBS AG
09:29 Richemont Buy UBS AG
09:21 Klöckner Hold Warburg Research
09:12 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:00 Richemont Overweight Barclays Capital
08:51 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
08:43 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
08:42 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
08:30 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:27 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:27 Ferrari Buy UBS AG
08:26 Schneider Electric Buy UBS AG
08:24 BASF Neutral UBS AG
08:22 Nike Neutral UBS AG
08:21 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:13 Boeing Buy UBS AG
08:06 Boeing Outperform RBC Capital Markets
07:54 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:50 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
07:39 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Unilever Overweight Barclays Capital
07:15 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
07:14 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:03 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.09.25 Prosus Buy UBS AG
26.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
26.09.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
26.09.25 Symrise Buy Baader Bank
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Evonik Halten DZ BANK
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen