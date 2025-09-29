Klöckner Aktie
|5,83EUR
|0,22EUR
|3,92%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf von acht US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,63 €
|
Abst. Kursziel*:
22,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Nachrichten
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)mehr Analysen
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.07.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.07.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|13.03.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|13.05.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.04.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|01.11.23
|Klöckner Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Klöckner & Co (KlöCo)
|5,79
|3,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:24
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:21
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:13
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research