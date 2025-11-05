Klöckner Aktie
|5,30EUR
|-0,09EUR
|-1,67%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
5,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
5,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
