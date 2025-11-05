Klöckner Aktie

5,30EUR -0,09EUR -1,67%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

05.11.2025 16:45:35

KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
5,22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
5,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

