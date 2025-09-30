Klöckner Aktie

5,86EUR 0,01EUR 0,17%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

30.09.2025 09:50:57

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts der Veräußerung von US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktionen, die auch den Verkauf eines Standorts Service Steel Warehouse umfassen, seien klein, aber von Vorteil für die relative Profitabilität, schrieb Lars Vom-Cleff am Montag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,88 € 		Abst. Kursziel*:
44,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,05%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

