Klöckner Aktie

5,77EUR -0,23EUR -3,83%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

06.10.2025 10:38:20

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen sein, der Umsatz sollte sich wegen negativer Währungseffekte aber um 6 Prozent verringert haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,01 € 		Abst. Kursziel*:
2,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

