Klöckner Aktie

5,74EUR -0,26EUR -4,33%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

06.10.2025 16:23:44

KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die am 5. November erwarteten Zahlen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers dürfte im dritten Quartal am unteren Ende der konzerneigenen Prognose liegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit Abwärtskorrekturen der Ebitda-Konsensschätzung für 2025. Positiv seien die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Kaufen
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6,01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
5,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

