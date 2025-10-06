FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die am 5. November erwarteten Zahlen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers dürfte im dritten Quartal am unteren Ende der konzerneigenen Prognose liegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit Abwärtskorrekturen der Ebitda-Konsensschätzung für 2025. Positiv seien die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





