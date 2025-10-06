Klöckner Aktie

5,63EUR -0,37EUR -6,17%
Klöckner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

06.10.2025 12:05:40

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,01 € 		Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

