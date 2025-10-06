Klöckner Aktie
|5,63EUR
|-0,37EUR
|-6,17%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,01 €
|
Abst. Kursziel*:
41,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
