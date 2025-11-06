HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich aber der Barmittelfluss (Cashflow)./rob/mf/mis



