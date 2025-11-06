Klöckner Aktie

06.11.2025 10:55:25

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich aber der Barmittelfluss (Cashflow)./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,49 € 		Abst. Kursziel*:
12,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

