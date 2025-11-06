Klöckner Aktie
|5,33EUR
|0,08EUR
|1,52%
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich aber der Barmittelfluss (Cashflow)./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
6,15 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,49 €
|
Abst. Kursziel*:
12,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
