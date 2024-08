Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus

Am Mittwoch steigt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 14 296,93 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,796 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,291 Prozent auf 14 288,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 247,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 392,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 288,54 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der SDAX bei 14 317,55 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 297,43 Punkten auf. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 13 745,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 15,60 Prozent auf 7,89 EUR), ADTRAN (+ 3,98 Prozent auf 6,27 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,70 Prozent auf 61,70 EUR), SMA Solar (+ 3,07 Prozent auf 25,54 EUR) und Hypoport SE (+ 2,30 Prozent auf 275,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen INDUS (-4,07 Prozent auf 22,40 EUR), BayWa (-2,25 Prozent auf 13,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,15 Prozent auf 17,26 EUR), PATRIZIA SE (-1,88 Prozent auf 7,30 EUR) und METRO (St) (-1,85 Prozent auf 4,24 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die AUTO1-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 525 505 Aktien gehandelt. Mit 7,232 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Schaeffler-Aktie weist mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 7,73 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at