Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Kursplus

Am Freitag erhöht sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 38 566,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,294 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,894 Prozent leichter bei 38 175,34 Punkten in den Handel, nach 38 519,84 Punkten am Vortag.

Bei 38 336,57 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 607,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 715,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, notierte der Dow Jones bei 33 839,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 053,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 2,26 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38 607,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3,06 Prozent auf 152,41 USD), Caterpillar (+ 1,50 Prozent auf 312,30 USD), Microsoft (+ 1,45 Prozent auf 409,62 USD), American Express (+ 1,16 Prozent auf 205,58 USD) und Travelers (+ 1,15 Prozent auf 214,45 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,32 Prozent auf 22,71 USD), Intel (-2,24 Prozent auf 42,39 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 354,72 USD), Nike (-1,38 Prozent auf 100,36 USD) und Boeing (-1,21 Prozent auf 207,27 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 11 937 046 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,715 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die 3M-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at