Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,41 Prozent stärker bei 37 930,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13,066 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,190 Prozent stärker bei 37 847,21 Punkten in den Handel, nach 37 775,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 37 781,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 37 999,67 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,381 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 19.03.2024, den Wert von 39 110,76 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, bei 37 863,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33 897,01 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,570 Prozent nach oben. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell American Express (+ 4,61 Prozent auf 227,52 USD), UnitedHealth (+ 1,91 Prozent auf 502,62 USD), Chevron (+ 1,47 Prozent auf 159,89 USD), Honeywell (+ 1,33 Prozent auf 193,62 USD) und Travelers (+ 1,28 Prozent auf 213,12 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-1,73 Prozent auf 176,12 USD), Intel (-1,31 Prozent auf 34,58 USD), Apple (-1,23 Prozent auf 164,99 USD), Procter Gamble (-0,87 Prozent auf 155,92 USD) und Walt Disney (-0,72 Prozent auf 111,62 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8 645 439 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,875 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at