Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Wenig Veränderung war am Abend in New York zu beobachten.

Am Dienstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 39 872,99 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,481 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,460 Prozent fester bei 39 989,76 Punkten in den Handel, nach 39 806,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 39 778,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 905,80 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Wert von 37 986,40 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2024, den Stand von 38 612,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der Dow Jones mit 33 426,63 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 5,72 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 2,09 Prozent auf 173,47 USD), JPMorgan Chase (+ 2,01 Prozent auf 199,52 USD), Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 470,41 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 65,15 USD) und UnitedHealth (+ 1,22 Prozent auf 523,55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen 3M (-1,97 Prozent auf 103,14 USD), Verizon (-1,25 Prozent auf 39,62 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 283,76 USD), Intel (-1,12 Prozent auf 31,74 USD) und Caterpillar (-1,01 Prozent auf 359,07 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 747 241 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,876 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at