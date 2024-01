Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent höher bei 16 693,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,708 Prozent schwächer bei 16 531,96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 649,87 Punkten am Vortag.

Bei 16 710,88 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 513,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 16 084,69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Wert von 15 047,15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Stand von 11 108,45 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Illumina (+ 5,91 Prozent auf 141,56 USD), CrowdStrike (+ 5,43 Prozent auf 275,48 USD), Zscaler (+ 3,76 Prozent auf 226,30 USD), Palo Alto Networks (+ 3,50 Prozent auf 299,63 USD) und NVIDIA (+ 2,98 Prozent auf 538,12 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-4,35 Prozent auf 110,42 USD), Lucid (-4,08 Prozent auf 3,65 USD), Charter A (-2,91 Prozent auf 367,83 USD), Tesla (-2,64 Prozent auf 234,10 USD) und Warner Bros Discovery (-2,50 Prozent auf 11,12 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 649 491 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,572 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 5,91 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

