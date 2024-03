Starker Wochentag in Wien: ATX steigt am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,73 Prozent auf 3 419,04 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 108,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 394,38 Punkten in den Handel, nach 3 394,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 389,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 424,17 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, lag der ATX noch bei 3 372,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der ATX auf 3 371,39 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der ATX einen Stand von 3 148,43 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,206 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2,49 Prozent auf 38,74 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 31,80 EUR), Verbund (+ 1,50 Prozent auf 67,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,26 Prozent auf 112,40 EUR) und Raiffeisen (+ 1,18 Prozent auf 18,81 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-6,08 Prozent auf 27,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,38 Prozent auf 16,80 EUR), voestalpine (-1,34 Prozent auf 25,04 EUR), Vienna Insurance (-0,18 Prozent auf 28,25 EUR) und OMV (-0,05 Prozent auf 41,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 571 485 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,468 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at