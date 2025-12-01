Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 01.12.2025 12:27:10

Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 2 489,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 492,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 499,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 488,67 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 393,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 318,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 762,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,35 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 499,42 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 2,03 Prozent auf 70,20 EUR), FACC (+ 1,87 Prozent auf 10,88 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 3,66 EUR), PORR (+ 1,15 Prozent auf 30,70 EUR) und Semperit (+ 0,93 Prozent auf 13,08 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 31,30 EUR), Warimpex (-3,31 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,25 EUR) und STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96 976 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Semperit AG Holdingmehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen

12.11.25 Semperit Kauf Warburg Research
01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
09.04.25 Semperit buy Warburg Research
08.04.25 Semperit neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 31,05 -4,75% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 93,25 -0,96% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,70 0,56% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 10,72 0,37% FACC AG
Frequentis 70,20 2,03% Frequentis
Marinomed Biotech AG 19,50 -1,52% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,04 0,76% OMV AG
PORR AG 30,80 1,48% PORR AG
Semperit AG Holding 12,90 -0,46% Semperit AG Holding
STRABAG SE 76,10 -1,30% STRABAG SE
Warimpex 0,50 -3,31% Warimpex
Wolford AG 3,30 -2,94% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,66 1,67% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 487,81 -0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen