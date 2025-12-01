Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 2 489,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 492,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 499,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 488,67 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 393,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 318,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 762,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,35 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 499,42 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 2,03 Prozent auf 70,20 EUR), FACC (+ 1,87 Prozent auf 10,88 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 3,66 EUR), PORR (+ 1,15 Prozent auf 30,70 EUR) und Semperit (+ 0,93 Prozent auf 13,08 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 31,30 EUR), Warimpex (-3,31 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,25 EUR) und STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96 976 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

