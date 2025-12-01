FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance im Blick
|
01.12.2025 12:27:10
Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags
Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 2 489,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 2 492,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 499,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 488,67 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 393,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 318,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 762,73 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,35 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 499,42 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 2,03 Prozent auf 70,20 EUR), FACC (+ 1,87 Prozent auf 10,88 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 3,66 EUR), PORR (+ 1,15 Prozent auf 30,70 EUR) und Semperit (+ 0,93 Prozent auf 13,08 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 31,30 EUR), Warimpex (-3,31 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,25 EUR) und STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96 976 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|31,05
|-4,75%
|Erste Group Bank AG
|93,25
|-0,96%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,70
|0,56%
|FACC AG
|10,72
|0,37%
|Frequentis
|70,20
|2,03%
|Marinomed Biotech AG
|19,50
|-1,52%
|OMV AG
|48,04
|0,76%
|PORR AG
|30,80
|1,48%
|Semperit AG Holding
|12,90
|-0,46%
|STRABAG SE
|76,10
|-1,30%
|Warimpex
|0,50
|-3,31%
|Wolford AG
|3,30
|-2,94%
|ZUMTOBEL AG
|3,66
|1,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 487,81
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.