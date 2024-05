Starker Wochentag in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

Der ATX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 3 601,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,284 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 3 590,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 590,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 590,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 606,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, stand der ATX noch bei 3 551,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 3 440,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der ATX 3 180,68 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Bei 3 606,13 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 1,14 Prozent auf 57,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,08 Prozent auf 112,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 52,25 EUR) und Lenzing (+ 0,49 Prozent auf 30,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-0,95 Prozent auf 19,81 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,95 EUR), Wienerberger (-0,30 Prozent auf 33,48 EUR), IMMOFINANZ (-0,21 Prozent auf 23,65 EUR) und OMV (-0,09 Prozent auf 43,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 539 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 24,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

