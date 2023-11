Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 10 684,80 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,190 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,422 Prozent stärker bei 10 687,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 643,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 10 680,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 691,94 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 814,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der SMI mit 10 884,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, lag der SMI bei 10 917,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 2,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 1,55 Prozent auf 111,65 CHF), Geberit (+ 1,27 Prozent auf 477,00 CHF), Sika (+ 1,24 Prozent auf 237,50 CHF), UBS (+ 1,11 Prozent auf 22,72 CHF) und Sonova (+ 1,00 Prozent auf 232,30 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,45 Prozent auf 98,19 CHF), Logitech (-0,35 Prozent auf 75,06 CHF), Roche (+ 0,08 Prozent auf 237,05 CHF), Holcim (+ 0,13 Prozent auf 61,74 CHF) und Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 571,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 480 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,624 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,84 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,37 Prozent.

