Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
31.10.2025 15:53:00
Still no sign of surging layoffs despite Amazon, UPS job cuts
State jobless claims point to a soft-but-stable labor market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
31.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25