NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.12.2025 23:52:27
Stock Market Today, Dec. 26: Nvidia Rises on $20 Billion Groq Licensing Deal
Nvidia (NASDAQ:NVDA), a leading GPU and AI platform developer, closed Friday at $190.53, up 1.02%. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 464,416% since going public. Trading volume only reached 136.8 million shares, coming in about 27% below versus its three-month average of 188.5 million shares.Friday's action centered on Nvidia's $20 billion Groq licensing deal and analyst commentary framing it as a strategic AI and data center win that investors are watching for implications on future chip demand. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.02% to 6,931, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.09% to 23,593. In Semiconductors, industry peers Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) fell 0.02% and Intel (NASDAQ:INTC) edged up 0.11%, as traders weighed Nvidia-driven AI server momentum.Nvidia acquired assets from chip start-up Groq for about $20 billion. Groq was founded in 2016 by the developers of Alphabet's (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) tensor processing unit (TPU), which competes with Nvidia in the field of artificial intelligence workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
