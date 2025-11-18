ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
18.11.2025 09:23:00
Stock-Split Watch: Is ASML Next?
Stock-Split Watch: Is ASML Next?

As the artificial intelligence revolution has progressed, we've seen a number of associated tech companies split their stocks. However, one company which arguably holds the most dominant position among all AI stocks has yet to split its shares: ASML Holdings (NASDAQ: ASML).With a share price exceeding $1,000 per share, the Netherlands-based maker of advanced lithography equipment could certainly split its shares, as its peers have done over the past few years. But will it?It is worth noting that stock splits don't change the value of a company. If a stock splits two-to-one, its share price will be halved, but the number of shares will double, making no difference to the company's market cap or the value of current investors' holdings.
