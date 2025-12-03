ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

03.12.2025 14:15:00

Stock Split Watch: Is ASML Next?

ASML Holding (NASDAQ: ASML) has become a crucial player in the artificial intelligence (AI) and semiconductor supply chains, and its stock price reflects this position. Shares of the company are up by over 50% so far in 2025 and are trading close to $1,040 (as of Nov. 28). The company's market capitalization is over $403 billion.This combination of a share price above $1,000, dominance in the lithography space, and impressive growth trajectory makes ASML a prime candidate to watch for a potential stock split.Although there has been no announcement or guidance from management regarding this possibility, retail investors may want to keep an eye on the stock based on the company's strong fundamentals and management's historical behavior. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
