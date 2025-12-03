ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
03.12.2025 14:15:00
Stock Split Watch: Is ASML Next?
ASML Holding (NASDAQ: ASML) has become a crucial player in the artificial intelligence (AI) and semiconductor supply chains, and its stock price reflects this position. Shares of the company are up by over 50% so far in 2025 and are trading close to $1,040 (as of Nov. 28). The company's market capitalization is over $403 billion.This combination of a share price above $1,000, dominance in the lithography space, and impressive growth trajectory makes ASML a prime candidate to watch for a potential stock split.Although there has been no announcement or guidance from management regarding this possibility, retail investors may want to keep an eye on the stock based on the company's strong fundamentals and management's historical behavior. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
09:30
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|974,00
|2,74%
|ASML NV
|967,50
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.