ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.12.2025 12:27:03
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester
Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,23 Prozent auf 5 699,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,177 Prozent stärker bei 5 696,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 725,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 696,25 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,698 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 679,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 5 325,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.12.2024, mit 4 878,51 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,89 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,25 Prozent auf 196,78 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 36,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,83 Prozent auf 103,05 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 512,00 EUR) und Eni (+ 1,11 Prozent auf 16,38 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Allianz (-1,26 Prozent auf 367,10 EUR), Deutsche Börse (-1,20 Prozent auf 222,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 58,71 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 44,77 EUR) und Deutsche Bank (-0,79 Prozent auf 30,88 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 368 133 Aktien gehandelt. Mit 359,190 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)