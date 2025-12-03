Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester

Am Mittwoch steigt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,23 Prozent auf 5 699,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,177 Prozent stärker bei 5 696,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 725,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 696,25 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,698 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 679,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 5 325,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.12.2024, mit 4 878,51 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,89 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,25 Prozent auf 196,78 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 36,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,83 Prozent auf 103,05 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 512,00 EUR) und Eni (+ 1,11 Prozent auf 16,38 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Allianz (-1,26 Prozent auf 367,10 EUR), Deutsche Börse (-1,20 Prozent auf 222,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 58,71 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 44,77 EUR) und Deutsche Bank (-0,79 Prozent auf 30,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 368 133 Aktien gehandelt. Mit 359,190 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

