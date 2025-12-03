BASF Aktie
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün
Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 5 697,23 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,847 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 5 696,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 725,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 676,92 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,659 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 679,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 325,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 878,51 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,85 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), Infineon (+ 2,28 Prozent auf 36,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 520,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,99 Prozent auf 102,20 EUR) und Eni (+ 0,99 Prozent auf 16,36 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,01 Prozent auf 57,45 EUR), Siemens Energy (-2,33 Prozent auf 113,35 EUR), Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR), BASF (-1,17 Prozent auf 44,63 EUR) und Deutsche Bank (-0,93 Prozent auf 30,84 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 362 818 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 359,190 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
