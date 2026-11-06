Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.11.2026 10:49:00
Stock-Split Watch: Is Meta Platforms Next?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is officially on board the stock-split train. The artificial intelligence (AI) hyperscaler and social media giant formally announced plans to create a new, nonvoting Class C stock. It will do this via a stock dividend distributed from existing Class A and Class B shares. When the dust settles, the move is effectively a 2-for-1 stock split.
Sorry to ruin the suspense, but yes, Meta is the next big tech company to split its stock. What does that mean for existing shareholders, and does the split make Meta stock a buy now? Here's everything you need to know.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|549,20
|1,67%
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