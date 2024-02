STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Abschläge

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 4 247,46 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,143 Prozent auf 4 262,53 Punkte an der Kurstafel, nach 4 268,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 262,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 241,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,287 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 051,66 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Wert von 3 948,30 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 21.02.2023, mit 3 942,21 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,80 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 279,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,59 Prozent auf 68,51 EUR), Enel (+ 0,87 Prozent auf 5,96 EUR), Diageo (+ 0,54 Prozent auf 29,83 GBP), Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 446,20 CHF) und Allianz (+ 0,50 Prozent auf 250,65 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-8,96 Prozent auf 5,86 GBP), Richemont (-1,33 Prozent auf 134,00 CHF), GSK (-1,10 Prozent auf 16,59 GBP), Rio Tinto (-1,09 Prozent auf 51,73 GBP) und AstraZeneca (-1,02 Prozent auf 101,00 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 975 019 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 513,108 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,15 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at