STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Wenig Veränderung ist am Dienstag in Europa zu beobachten.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 4 585,23 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,043 Prozent tiefer bei 4 582,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 584,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 593,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 567,94 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 463,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 633,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 558,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 5,68 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,19 Prozent auf 3,70 GBP), Rolls-Royce (+ 2,14 Prozent auf 9,07 GBP), BASF (+ 1,44 Prozent auf 42,91 EUR), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 153,25 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,83 Prozent auf 47,66 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UBS (-4,99 Prozent auf 26,49 CHF), Deutsche Telekom (-1,28 Prozent auf 33,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,25 Prozent auf 568,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,08 Prozent auf 4,95 EUR) und HSBC (-0,86 Prozent auf 8,79 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 446 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

2025 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at