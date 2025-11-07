Stoxx Europe 50-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende verringert sich

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Diageo am 06.11.2025 eine Dividende in Höhe von 0,79 GBP beschlossen. Damit wurde die Diageo-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,25 Prozent reduziert. Insgesamt wurde entschieden 1,78 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. So verkleinerte sich die Diageo- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,264 Prozent.

Veränderung der Diageo-Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte die Diageo-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 16,80 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Diageo-Papier erfolgt am 07.11.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Diageo-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Diageo-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Diageo-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,21 Prozent.

Diageo-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Diageo-Aktienkurs via London 40,25 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 10,11 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Diageo

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Diageo

Die Dividenden-Aktie Diageo gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 40,070 Mrd. GBP wert. Dividenden-Aktie Diageo verfügt über ein KGV von aktuell 22,32. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Diageo einen Umsatz von 15,649 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,82 GBP.

Redaktion finanzen.at