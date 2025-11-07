Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Dividenden-Entscheid
|
07.11.2025 14:03:23
Stoxx Europe 50-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende verringert sich
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Diageo am 06.11.2025 eine Dividende in Höhe von 0,79 GBP beschlossen. Damit wurde die Diageo-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,25 Prozent reduziert. Insgesamt wurde entschieden 1,78 Mrd. GBP an Aktionäre auszuzahlen. So verkleinerte sich die Diageo- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,264 Prozent.
Veränderung der Diageo-Dividendenrendite
Zum London-Schluss notierte die Diageo-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 16,80 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Diageo-Papier erfolgt am 07.11.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Diageo-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Diageo-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Diageo-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,21 Prozent.
Diageo-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Diageo-Aktienkurs via London 40,25 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 10,11 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Diageo
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent zulegen.
Grunddaten von Dividenden-Aktie Diageo
Die Dividenden-Aktie Diageo gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 40,070 Mrd. GBP wert. Dividenden-Aktie Diageo verfügt über ein KGV von aktuell 22,32. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Diageo einen Umsatz von 15,649 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,82 GBP.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.