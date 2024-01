STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittwoch.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent auf 4 471,21 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,908 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 4 467,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 467,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 460,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 484,80 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,211 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 523,31 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 4 205,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 057,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), Ferrari (+ 1,23 Prozent auf 317,60 EUR), Siemens (+ 0,46 Prozent auf 160,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,46 Prozent auf 113,86 EUR) und Stellantis (+ 0,40 Prozent auf 20,67 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-1,74 Prozent auf 34,98 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 34,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 63,34 EUR), BASF (-0,53 Prozent auf 45,27 EUR) und Allianz (-0,37 Prozent auf 242,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 479 667 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 345,242 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at