STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Derzeit herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 4 544,24 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,963 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,063 Prozent höher bei 4 539,45 Punkten, nach 4 536,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 536,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 554,13 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,474 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 13.11.2023, mit 4 232,19 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.09.2023, den Wert von 4 223,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 986,83 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 17,85 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4 561,11 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 3,88 Prozent auf 47,36 EUR), Enel (+ 0,90 Prozent auf 6,61 EUR), Flutter Entertainment (+ 0,69 Prozent auf 131,90 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,53 Prozent auf 398,80 EUR) und adidas (+ 0,38 Prozent auf 194,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,29 Prozent auf 14,79 EUR), Deutsche Börse (-1,07 Prozent auf 179,45 EUR), Bayer (-1,07 Prozent auf 31,01 EUR), UniCredit (-1,06 Prozent auf 25,03 EUR) und Deutsche Telekom (-1,01 Prozent auf 22,55 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 3 166 315 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 369,563 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

