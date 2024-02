STOXX-Handel STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Minus

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 4 239,66 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,073 Prozent fester bei 4 247,03 Punkten, nach 4 243,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 250,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 228,34 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 097,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 871,84 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 3 877,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,61 Prozent. Bei 4 250,97 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,11 Prozent auf 64,67 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 37,94 CHF), Richemont (+ 0,85) Prozent auf 129,80 CHF), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 168,80 EUR) und GSK (+ 0,63 Prozent auf 16,63 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,21 Prozent auf 42,54 EUR), Glencore (-1,95 Prozent auf 4,03 GBP), Bayer (-1,37 Prozent auf 28,81 EUR), Unilever (-1,24 Prozent auf 39,10 GBP) und UBS (-1,22 Prozent auf 24,26 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 614 207 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 483,978 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

