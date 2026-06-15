Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Marktbericht
|
15.06.2026 15:58:47
STOXX-Handel: STOXX 50 im Plus
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 5 300,63 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,519 Prozent fester bei 5 315,37 Punkten, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 351,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 300,60 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4 523,76 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 4,24 Prozent auf 13,63 GBP), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Siemens (+ 3,10 Prozent auf 272,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 144,10 EUR) und Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 156,76 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,05 Prozent auf 30,58 GBP), BP (-4,23 Prozent auf 5,12 GBP), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 162,80 EUR), AstraZeneca (-1,79 Prozent auf 132,21 GBP) und Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 442 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 628,077 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Mit 7,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:59
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,38
|0,90%
|ASML NV
|1 646,00
|5,62%
|AstraZeneca PLC
|154,70
|0,52%
|BP plc (British Petrol)
|5,89
|-0,30%
|Deutsche Telekom AG
|26,97
|-2,03%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,09
|1,03%
|National Grid plc
|14,04
|-0,57%
|Rheinmetall AG
|1 169,80
|1,93%
|Rolls-Royce Plc
|16,10
|-0,20%
|SAP SE
|139,70
|-1,72%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|35,23
|-0,31%
|Siemens AG
|274,00
|0,85%
|Siemens Energy AG
|160,36
|3,13%
|TotalEnergies
|72,64
|0,12%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 349,83
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.