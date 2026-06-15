STOXX-Handel: STOXX 50 im Plus

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 5 300,63 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,519 Prozent fester bei 5 315,37 Punkten, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 351,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 300,60 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4 523,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 4,24 Prozent auf 13,63 GBP), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Siemens (+ 3,10 Prozent auf 272,70 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 144,10 EUR) und Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 156,76 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,05 Prozent auf 30,58 GBP), BP (-4,23 Prozent auf 5,12 GBP), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 162,80 EUR), AstraZeneca (-1,79 Prozent auf 132,21 GBP) und Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 442 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 628,077 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Mit 7,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at