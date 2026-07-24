Deutsche Telekom Aktie
|25,98EUR
|-0,04EUR
|-0,15%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,94 €
|
Abst. Kursziel*:
54,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,96%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:29
|STOXX-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)