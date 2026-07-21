Deutsche Telekom Aktie
|26,73EUR
|-0,39EUR
|-1,44%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fuisonen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,71 €
|
Abst. Kursziel*:
49,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,64%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
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|30.06.26
|Deutsche Telekom Buy
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|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Deutsche Telekom Buy
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|10.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
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|Deutsche Telekom Buy
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|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
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|14.10.24
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|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,78
|-1,25%
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|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|Bernstein Research
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|08:29
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|08:29
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|Jefferies & Company Inc.
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|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Microsoft Buy
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