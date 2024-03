STRATEC-Aktie deutlich tiefer: STRATEC hat weiterhin mit Kunden-Lagerbestandsabbau zu kämpfen

Der Diagnostikspezialist STRATEC setzt auf eine Belebung des Geschäfts ab dem zweiten Quartal. Im ersten Jahresviertel sei mit einer stark verhaltenen Geschäftsdynamik zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Birkenfeld mit.

Darauf folgend ließen etwa die Bestellprognosen der Kunden eine "stark ausgeprägte Belebung" bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwarten, hieß es. Im Gesamtjahr hofft das Management auf eine mindestens stabile Geschäftsentwicklung.

Der Umsatz von STRATEC soll 2024 bereinigt um Wechselkurseffekte stabil bleiben oder leicht steigen, hieß es weiter. Davon dürften vor Zinsen, Steuern, sowie bereinigt um Sondereffekte (ber. Ebit) 10 bis 12 Prozent als operativer Gewinn bleiben. 2023 ging der währungsbereinigte Umsatz um 3,8 Prozent zurück auf knapp 262 Millionen Euro. Die operative Marge sank von 16,4 auf 10,3 Prozent und lag damit eher am unteren Ende der Erwartungen des STRATEC-Managements.

Unterm Strich brach der Gewinn wegen höherer Zinsen sowie gestiegener Material- und Personalkosten sogar um über die Hälfte auf 13,1 Millionen Euro ein. Der Konzern hatte bereits vor einer Woche mitgeteilt, dass die Aktionäre für 2023 lediglich eine Dividende von 55 Cent je Aktie erhalten sollen, nachdem ein Jahr zuvor 97 Cent geflossen waren.

Die Kunden von STRATEC können die schwache Endkunden-Nachfrage nach medizinischen Tests momentan noch aus ihren teils erhöhten Lagerbeständen bedienen. Außerdem wurden während der Pandemie viele neue Labore eröffnet. Die vielfältigen nachlaufenden Effekte der Pandemie sorgen laut STRATEC weiterhin für eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Deshalb sei die Planung für 2024 mit größeren als üblichen Unsicherheiten verbunden.

Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass die Lagerbestände bei den Kunden bis Mitte des Jahres 2024 wieder ein normalisiertes Niveau erreichen werden und sich damit die wieder leicht steigende Marktnachfrage der Endkunden auch in den eigenen Liefermengen widerspiegeln wird. Zudem sei die Nachfrage nach Immundiagnostik, Immunhämatologie oder Hämatologie gut, hieß es weiter. In diesen Bereichen haben die Kunden STRATEC zufolge während der Pandemie keine zusätzlichen Labor-Kapazitäten aufgebaut.

Für die Anleger ist das nur ein kleines Trostpflaster. Getrieben durch die starke Nachfrage nach Covid-Tests war die STRATEC-Aktie seit dem Frühjahr 2020 rasant gestiegen. Nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr 2021 stieg der Kurs im September desselben Jahres auf ein Rekordhoch. Seitdem hat sich der Wert geviertelt.

STRATEC-Entwicklung enttäuscht - Deutliches Minus auch für 2024

Die Aktien von STRATEC haben am Donnerstag nach einem überraschend trüben Ausblick deutlich an Wert verloren. Sie fielen im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember und notierten am späten Vormittag via XETRA zeitweise noch 9,08 Prozent im Minus bei 38,55 Euro. Damit gehörten die Papiere des Diagnostikspezialisten zu den schwächsten Werten im SDAX der kleineren Werte, der rund 0,7 Prozent verlor.

Im Jahr 2023 fiel der währungsbereinigte Umsatz um 3,8 Prozent, die operative Marge sank von 16,4 auf 10,3 Prozent und lag damit eher am unteren Ende der Erwartungen des Managements. Unterm Strich brach der Gewinn sogar um über die Hälfte ein. Zudem rechnet der Vorstand für das erste Quartal 2024 mit einer stark verhaltenen Geschäftsdynamik, aber einer Belebung des Geschäfts ab dem zweiten Jahresviertel. Für das Gesamtjahr wird eine mindestens stabile Geschäftsentwicklung erwartet.

Die Unternehmenskennziffern seien unerwartet schwach ausgefallen, urteilte Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf 2024 habe enttäuscht. Wie der Vorstand, zeigte sich aber auch der Experte zuversichtlich, dass sich die Geschäfte im weiteren Jahresverlauf erholen werden.

Getrieben von einer starken Nachfrage nach Covid-Tests war die STRATEC -Aktie seit dem Frühjahr 2020 rasant gestiegen. Nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr 2021 kletterte der Kurs im September desselben Jahres auf ein Rekordhoch. Seitdem hat sich der Wert geviertelt. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich der Kursverlust auf knapp 15 Prozent.

/lew/jha/

BIRKENFELD (dpa-AFX)