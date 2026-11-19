Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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19.11.2026 18:12:02
Strategy Just Got Dropped From MSCI’s Indexes. Can It Keep Buying Bitcoin?
Strategy (NASDAQ:MSTR), the world's largest corporate holder of Bitcoin (CRYPTO:BTC), was added to MSCI's USA and World Indexes on June 1, 2024. That inclusion significantly increased its exposure to institutional and passive investors through index funds and ETFs.
But on Nov. 11, MSCI announced that it would remove Strategy from its indexes on Dec. 1. The decision was based on the determination that Strategy's Bitcoin-heavy balance sheet made it more similar to an investment fund rather than a traditional operating company. Will that exclusion change the company's Bitcoin hoarding strategies?
Image source: Getty Images.
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