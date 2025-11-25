Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
25.11.2025 13:45:33
'Supernatural' Is Leaving Netflix, but You Can Carry On and Stream Elsewhere
You may be a little sad that this one is hitting the road.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25