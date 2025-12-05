ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

05.12.2025 19:15:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. ASML: Which Stock Will Outperform in 2026?

While chip designers like Nvidia tend to grab the most investor attention, they are not the only important players in the semiconductor space. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML) play very different but equally important roles in the semiconductor value chain.With demand for chips booming due to the artificial intelligence (AI) data center buildout, both stocks are well-positioned heading into 2026. The question, though, is which one will outperform next year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
ASML Holding NV NY Registered Shs 940,00 -1,88% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 944,70 -0,61% ASML NV
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 49 020,00 -1,09% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 252,50 0,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
