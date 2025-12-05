ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
05.12.2025 19:15:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. ASML: Which Stock Will Outperform in 2026?
While chip designers like Nvidia tend to grab the most investor attention, they are not the only important players in the semiconductor space. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML) play very different but equally important roles in the semiconductor value chain.With demand for chips booming due to the artificial intelligence (AI) data center buildout, both stocks are well-positioned heading into 2026. The question, though, is which one will outperform next year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|940,00
|-1,88%
|ASML NV
|944,70
|-0,61%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|49 020,00
|-1,09%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|252,50
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.