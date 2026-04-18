Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.04.2026 15:45:00
Tariffs, Volatility, and Amazon: Is It Still a Long-Term Buy?
Amazon (NASDAQ: AMZN) might be a $2.7 trillion company with a gargantuan 2025 net sales base of $717 billion. However, it's still exposed to unpredictable economic forces, like tariffs. It's been just over one year since President Trump's "Liberation Day" tariff actions in early April 2025.What's more, volatility still impacts even the most valuable businesses, including this one. The "Magnificent Seven" stock is on a hot streak right now, soaring 25% since March 27 (as of April 16). But in the first half of February, shares tanked after the company revealed its $200 billion capital expenditure plan for 2026.Tariffs and volatility are on the minds of Amazon shareholders. In the face of these variables, is this business still a long-term buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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