TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 3 472,16 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 523,952 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 3 438,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 448,79 Punkten am Vortag.

Bei 3 477,39 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 426,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 3 376,76 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 07.12.2023, mit 3 220,09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, lag der TecDAX noch bei 3 262,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 3 477,39 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 2,48 Prozent auf 57,80 EUR), United Internet (+ 2,42 Prozent auf 22,84 EUR), Nordex (+ 2,20 Prozent auf 12,29 EUR), PNE (+ 1,89 Prozent auf 14,00 EUR) und Sartorius vz (+ 1,83 Prozent auf 361,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen QIAGEN (-0,55 Prozent auf 40,60 EUR), ADTRAN (-0,48 Prozent auf 6,17 USD), Carl Zeiss Meditec (-0,34 Prozent auf 116,50 EUR), AIXTRON SE (-0,33 Prozent auf 27,32 EUR) und Nemetschek SE (-0,25 Prozent auf 87,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 984 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 202,490 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,51 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

