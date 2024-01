TecDAX aktuell: TecDAX legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,85 Prozent schwächer bei 3 201,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 474,049 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,348 Prozent auf 3 217,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 228,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 194,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 217,51 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 4,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 199,16 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 2 977,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 006,64 Punkten auf.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 1,12 Prozent auf 7,22 USD), EVOTEC SE (+ 0,71 Prozent auf 17,63 EUR), QIAGEN (+ 0,51 Prozent auf 39,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,24 Prozent auf 22,52 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,39 Prozent auf 54,50 EUR), CANCOM SE (-3,17 Prozent auf 27,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,14 Prozent auf 27,48 EUR), Energiekontor (-2,94 Prozent auf 75,90 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,82 Prozent auf 35,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 885 893 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

