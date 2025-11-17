TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in United Internet gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Internet-Anteile an diesem Tag 47,71 EUR wert. Bei einem United Internet-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 209,622 United Internet-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.11.2025 5 064,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,16 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,36 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von United Internet belief sich jüngst auf 4,18 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag des United Internet-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at