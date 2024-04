TecDAX aktuell: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent höher bei 3 214,82 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 484,857 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 187,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 187,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 216,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 187,35 Punkten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 423,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 304,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 275,04 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,30 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 2,30 Prozent auf 29,30 EUR), Nagarro SE (+ 2,29 Prozent auf 69,10 EUR), QIAGEN (+ 2,24 Prozent auf 38,31 EUR), SMA Solar (+ 2,13 Prozent auf 46,94 EUR) und JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 24,66 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 267,60 EUR), Siltronic (-1,39 Prozent auf 77,95 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,58 Prozent auf 43,10 EUR), ATOSS Software (-0,21 Prozent auf 239,50 EUR) und PNE (-0,15 Prozent auf 13,28 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 469 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at