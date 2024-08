TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der TecDAX bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 3 331,66 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 534,145 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 3 332,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 334,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 328,63 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 333,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 3 437,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 3 082,55 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,213 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit PNE (+ 2,64 Prozent auf 12,46 EUR), Energiekontor (+ 0,86 Prozent auf 58,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,77 Prozent auf 78,30 EUR), 1&1 (+ 0,58 Prozent auf 13,78 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,43 Prozent auf 5,89 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-1,49 Prozent auf 53,00 EUR), AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 17,33 EUR), QIAGEN (-1,08 Prozent auf 41,73 EUR), Kontron (-0,65 Prozent auf 16,79 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,63 Prozent auf 63,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 83 816 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 228,191 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,98 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at