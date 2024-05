TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,47 Prozent auf 3 433,59 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 522,015 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,088 Prozent schwächer bei 3 446,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 449,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 407,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 446,92 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,005 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 24.04.2024, bei 3 299,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 3 394,36 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Wert von 3 192,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 2,76 Prozent auf 20,84 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,72 Prozent auf 60,50 EUR), 1&1 (+ 1,74 Prozent auf 17,50 EUR), Nordex (+ 1,34 Prozent auf 14,38 EUR) und Bechtle (+ 0,94 Prozent auf 47,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 37,30 EUR), Sartorius vz (-3,51 Prozent auf 253,00 EUR), EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 8,98 EUR), TeamViewer (-1,64 Prozent auf 12,01 EUR) und SMA Solar (-1,37 Prozent auf 50,30 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 982 091 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,307 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at