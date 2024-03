TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter

Am Dienstag fällt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 3 378,31 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 516,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,005 Prozent fester bei 3 383,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 383,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 386,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 366,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 384,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 332,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 226,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,62 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,37 Prozent auf 39,26 EUR), HENSOLDT (+ 1,54 Prozent auf 35,66 EUR), Energiekontor (+ 1,03 Prozent auf 68,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,22 Prozent auf 55,62 EUR) und freenet (+ 0,16 Prozent auf 25,12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil CompuGroup Medical SE (-2,19 Prozent auf 26,82 EUR), Bechtle (-2,10 Prozent auf 48,12 EUR), TeamViewer (-1,34 Prozent auf 13,29 EUR), SMA Solar (-1,28 Prozent auf 54,15 EUR) und United Internet (-1,10 Prozent auf 21,54 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 280 346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 200,669 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,23 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

