Siemens Healthineers Aktie

Index im Fokus 08.12.2025 09:29:33

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Der TecDAX gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 3 597,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 568,060 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 3 609,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 595,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 610,39 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 465,60 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 3 635,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 3 528,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,69 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,27 Prozent auf 35,96 EUR), Nordex (+ 2,08 Prozent auf 26,46 EUR), HENSOLDT (+ 2,05 Prozent auf 69,85 EUR), Nagarro SE (+ 1,51 Prozent auf 77,40 EUR) und Bechtle (+ 1,20 Prozent auf 43,84 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,59 Prozent auf 38,42 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 210,70 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 48,68 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 39,98 EUR) und Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 27,29 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 189 259 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 243,373 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

